Audi geleceğe göz kırpan Concept C SUV'u tanıttı

Alman otomotiv devi Audi, birkaç gün önce Concept C adlı elektrikli araç prototipini tanıtarak markanın gelecekteki tasarım çizgisini ortaya koydu. Keskin hatlarla minimalist bir yaklaşımı harmanlayan model, aerodinamik yapısı ve sade detaylarıyla dikkat çekti. Audi, bu yeni tasarım diline sahip ilk modelleri 2027 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk değişimlerin ise 2026 itibarıyla mevcut modellerde görülmesi bekleniyor.

SUV YORUMU DİJİTAL TASARIMDAN GELDİ

Audi’nin resmi tanıtımından yalnızca birkaç saat sonra, dijital otomobil tasarımcısı Luca Serafini, Concept C’nin SUV versiyonunu hayal ederek sosyal medya hesabında paylaştı. Serafini’nin çizimleri, keskin köşelerle yuvarlak formların dengeli birleşimi sayesinde dikkat çekiyor. Ön farlar dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş yatay hatlardan oluşurken, markanın dört halkalı logosu geniş ızgarada öne çıkıyor.

DETAYLARDA GELECEĞİN İZLERİ

SUV versiyonunda 21 inçlik altı kollu jantlar ve opak bagaj tasarımı öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle arka cam bölümünün alışılmışın dışında tamamen kapalı bırakılması, tasarıma cesur bir karakter kazandırıyor. Audi’nin, TT ile R8 arasında konumlanacak yeni elektrikli spor modeli de bu çizgilerden ilham alabilir.

Audi’nin Concept C ile başlattığı tasarım anlayışı, otomotiv sektöründe markanın geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. Otomobil meraklıları ise, bu tasarım dilinin seri üretime nasıl yansıyacağını heyecanla bekliyor.