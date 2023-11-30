Audi'nin yeni temsilcisi Q3 şimdi daha çekici

Audi Q3, kompakt SUV segmentinin iddialı modellerinden biri. Yeni nesliyle daha sportif ve dinamik bir tasarıma kavuşan Q3, 1.5 It'lik benzinli motor seçeneğiyle de tatmin edici bir performans sunuyor.

Ön bölümde sekizgen şeklindeki ızgara dikkat çekerken, S line paketiyle gelen krom ve sportif ayrıntılar da aracın çekiciliğini artırıyor.

Yeni Q3, bir önceki nesline göre boyut olarak büyümüş. Uzunluğu 96 mm, genişliği 18 mm artarak sırasıyla 4484 mm ve 1849 mm olmuş. Yüksekliği ise 5 mm azalarak 1585 mm'ye düşmüş. Aks mesafesi de 77 mm uzayarak 2680 mm'ye ulaşmış. Bu da Q3'ün iç mekanında omuz ve diz mesafesi açısından sınıfının lideri olduğu anlamına geliyor.

Q3'ün iç mekanı da dış mekanı kadar sportif ve kaliteli. Gergin çizgiler ve üç boyutlu öğeler aracın dinamikliğini yansıtıyor. Tüm ekranlar, düğmeler ve kontroller ergonomik olarak yerleştirilmiş. Klima kontrol ünitesi ve orta konsol gibi, MMI dokunmatik ekran da sürücüye doğru on derece eğimli konumlandırılmış. Önceki nesilde döner düğmelerle kontrol edilen ışık fonksiyonları, yeni tasarlanmış tuş takımıyla siyah panele entegre edilmiş. Donanımda, MMI touch özellikli 8,8 inç renkli bilgi-eğlence sistemi ile birlikte, sürücünün çok işlevli direksiyon simidini kullanarak çalıştırdığı 10,25 inç ekranlı bir dijital gösterge paneli olan Audi sanal kokpit bulunuyor.

Q3'ün 1.5 It'lik 35 TFSI motoru 5000 d/d'de 150 HP güç ve 1500 d/d'de 250 Nm tork üretiyor. S tronic şanzımanla kombine edilen motor, 0-100 km/s hızlanmasını 9.4 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 206 km/s olan aracın yakıt tüketimi ise 7.3 lt/100 km olarak açıklanıyor.

Yeni Q3'te dikkat çeken bir diğer özellik de değişken alan bölmesi. Arka koltuklar 150 milimetre öne/arkaya hareket ettirilebiliyor. Arkalıkları 40:20:40 oranında bölünmüş ve yedi aşamada eğilebiliyor. Bagaj bölmesi, arkalıkların konumuna bağlı olarak, 410 veya 675 litre kapasite sunuyor. Koltuk arkalıkları katlandığında ise bagaj hacmi 1405 litreye çıkıyor. Yeni Q3'ün bagaj bölmesi, sınıfının en büyüğü.

SONUÇ

Audi Q3, kompakt SUV sınıfında rekabetçi bir model. Kırmızı renkli kıyafeti ve keskin çizgileriyle şık bir görünüme sahip. 1.5 It'lik motoruyla da yeterli bir performans sağlıyor.