Augsburg Fenerbahçe'den aldığı Berishayı 2 ayda 3 katına sattı

Fenerbahçe’nin bu transfer döneminin başında Bundesliga ekiplerinden Augsburg’a 4.5 milyon Euro karşılığında yolladığı Merim Berisha yeni takımıyla birlikte 2. ayı bitmeden 2. transferini gerçekleştirdi.

Bir başka Bundesliga ekibi olan Hoffenheim, 25 yaşındaki golcü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Mavi-beyazlılar yaptığı açıklamada ödediği bonservis bedelini açıklamasada Transferin 15 milyon euro karşılığında gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Hoffenheim bu transfer döneminde Fenerbahçe’nin bir başka futbolcusu Atilla Szalai’yi transfer etmişti.