Augsburg Fenerbahçe'den aldığı Berishayı 2 ayda 3 katına sattı

Augsburg transfer döneminin başında Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Berisha'yı 15 milyon Euro'ya Hoffenheim'a gönderdi.

Augsburg Fenerbahçe'den aldığı Berishayı 2 ayda 3 katına sattı

Fenerbahçe’nin bu transfer döneminin başında Bundesliga ekiplerinden Augsburg’a 4.5 milyon Euro karşılığında yolladığı Merim Berisha yeni takımıyla birlikte 2. ayı bitmeden 2. transferini gerçekleştirdi.

Bir başka Bundesliga ekibi olan Hoffenheim, 25 yaşındaki golcü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Mavi-beyazlılar yaptığı açıklamada ödediği bonservis bedelini açıklamasada Transferin 15 milyon euro karşılığında gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Hoffenheim bu transfer döneminde Fenerbahçe’nin bir başka futbolcusu Atilla Szalai’yi transfer etmişti.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Egzamalı çocukların yazı daha keyifli geçirmesinin 5 yolu. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Egzamalı çocukların yazı daha keyifli geçirmesinin 5 yolu. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Kütahya'da yapılan denetimlerde 2 şahısta uyuşturucu madde tespit edildi Güncel
Kütahya'da yapılan denetimlerde 2 şahısta uyuşturucu madde tespit edildi
Coulibaly Kahramanmaraşspor'da Spor
Coulibaly Kahramanmaraşspor'da
Kediye tekmeye meydan dayağı. Evire çevire dövdü Güncel
Kediye tekmeye meydan dayağı. Evire çevire dövdü
Demirören Medya'da deprem. Tek tek kapattılar Güncel
Demirören Medya'da deprem. Tek tek kapattılar
İran uyruklu şahsın evinde 31 kilo eroin ele geçirildi Güncel
İran uyruklu şahsın evinde 31 kilo eroin ele geçirildi
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Yaşam
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı