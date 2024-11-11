AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 81 il ve KKTC dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Şimdi tüm öğrenciler, ilan edilecek sınav sonuçlarını bekliyor.

AUZEF güz dönemi vize oturumları üç aşamada tamamlandı. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70 olacak. Öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ (VİZE) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi yetkilileri, AUZEF sınav sonuçlarının AKSİS üzerinden duyurulacağını belirtti.

AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

Henüz sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih verilmedi, ancak önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF öğrencileri sonuçları takip etmek için “https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_” adresini ziyaret edebilirler.