Av için gittiği dağda kalp krizinden öldü

Kaynak: İHA
Av için gittiği dağda kalp krizinden öldü
Kütahya’da, Mehmet Uyanıker domuz avı için gittiği dağda kalp krizi geçirerek öldü.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sarraflık yapan Mehmet Uyanıker, domuz avı gittiği için dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Uyanıker arkadaşı ile birlikte dün gece domuz avı için Doğancılar ve Pusatlar Köyü arasında bulunan dağlık alana gitti.

Arkadaşı, av köpekleri eşliğinde domuz sürüsünün peşinden giderken Uyanıker, bir başka köpekle aracında kaldı. Aracında olduğu esnada fenalaşan Uyanıker, iddiaya göre arkadaşını arayarak durumu bildirmeye çalıştı. Daha sonra arkadaşı Uyanıker’i çok kez aramasına rağmen aramalara cevap vermeyince av arkadaşı durumu Uyanıker’in çocuklarına bildirdi.

Uyanıker’in yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uyanıker’in yanında bulunan köpeğin tasmasında takılı çip sayesinde yerini belirleyen jandarma ekipleri, belirlenen alana gitti. Tespit edilen alana giden ekipler aracın içinde Uyanıker’in cansız bedeni ile karşılaştılar. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Uyanıker, ilçeye bağlı Dedeköy mezarlığına defnedildi.

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