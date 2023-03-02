Avatar Atakan ikinci kez baba olmak için gün sayıyor

2016 yılında katılığı 'Survivor' yarışmasını şampiyon tamamlayan Çağan Atakan Arslan, 2022 All Star sezonunu 9’uncu olarak tamamlamıştı.

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye ailesinin yanına gelen Atakan Arslan, "Adada uzun süre kalınca döndüğünüzde her şey çok kolay olmuyor. Bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz. Ben de hala o süreci yaşıyorum" demişti

2017 yılında dünyaevine giren, 2018'de oğulları Leon Aslan'ı kucaklarına alan Arslan ve Korkmaz, ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

İkinci kez anne- baba olmak için gün sayan çift, kızlarını Amerika Miami'de kucaklarına alacak. Bebeğin ismine henüz karar veremediler. Atakan Arslan "Allah sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin. Kızımız aşkla gelecek" dedi.