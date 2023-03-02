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Avatar Atakan ikinci kez baba olmak için gün sayıyor

Eski Survivor yarışmacısı ve Kick Boks Şampiyonu Çağrı Atakan Arslan ile Serap Arslan 2017'de evlenmişti. Oğulları Aslan, Haziran 2018'de doğmuştu. İkinci kez anne- baba olmak için gün sayan çift, kızlarını Amerika Miami'de kucaklarına alacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:02
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Avatar Atakan Arslan ikinci kez baba olmak için gün sayıyor

Avatar Atakan ikinci kez baba olmak için gün sayıyor
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2016 yılında katılığı 'Survivor' yarışmasını şampiyon tamamlayan Çağan Atakan Arslan, 2022 All Star sezonunu 9’uncu olarak tamamlamıştı.

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye ailesinin yanına gelen Atakan Arslan, "Adada uzun süre kalınca döndüğünüzde her şey çok kolay olmuyor. Bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz. Ben de hala o süreci yaşıyorum" demişti

2017 yılında dünyaevine giren, 2018'de oğulları Leon Aslan'ı kucaklarına alan Arslan ve Korkmaz, ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

İkinci kez anne- baba olmak için gün sayan çift, kızlarını Amerika Miami'de kucaklarına alacak. Bebeğin ismine henüz karar veremediler. Atakan Arslan "Allah sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin. Kızımız aşkla gelecek" dedi.

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