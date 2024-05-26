Avcılar’da hafriyat kamyonu binaya çarptı

Kaynak: İHA
Avcılar’da hafriyat kamyonu binaya çarptı

Avcılar’da dar bir sokaktan çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu, manevra yaparken bir binaya çarparken, binada ufak çaplı hasar oluştu.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi Çobansuyu sokakta dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giren hafriyat kamyonu dar alanda manevra yapmaya çalışırken binaya çarptı. Bina sakinler, çarpmanın etkisiyle korkarken, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

Kazada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Apartman sakinleri daha önce de binalarına kamyon çarptığını söyledi.

"HAFRİYAT KAMYONU GEÇERKEN BİNAMIZA ÇARPTI"

Bina sakinlerinden Yuşa Eren Sanık, “Binamıza zarar geldi. Hafriyat kamyonu geçerken binamıza çarptı. Bir iki defa oldu bu olay. Bugün de bir tanesi çarpmış. Binamıza zarar veriyor” diye konuştu.

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