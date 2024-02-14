Avcılar'da kaldırımda giden otomobil sürücüsüne para cezası

Kaynak: DHA
Avcılar'da kaldırımda giden otomobil sürücüsüne para cezası
İstanbul Avcılar’da bir otomobilin yaya kaldırımında seyrettiği anlar, bir cep telefonu kamerasına yakalandı. Polis, plakasını belirleyerek kimliğini tespit ettiği sürücüye bin 380 lira para cezası uyguladı.

Avcılar’da bir otomobilin kaldırımda hareket ettiği görüntüler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, Burhan Kuzu Caddesi’nde kaldırımda ilerleyen otomobilin plakası belirlendi.

Otomobilin sürücüsü O.D.'ye ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ suçundan 690 lira ve ‘Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak’ suçundan 690 lira olmak üzere toplamda bin 380 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, sürücü O.D. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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