Avcılar'da kaldırımda giden otomobil sürücüsüne para cezası

Avcılar’da bir otomobilin kaldırımda hareket ettiği görüntüler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, Burhan Kuzu Caddesi’nde kaldırımda ilerleyen otomobilin plakası belirlendi.

Otomobilin sürücüsü O.D.'ye ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ suçundan 690 lira ve ‘Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak’ suçundan 690 lira olmak üzere toplamda bin 380 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, sürücü O.D. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan adli işlem başlatıldı.