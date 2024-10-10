Avcılar'da lav silahı bulundu

Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması çin 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı. Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı.

Çuval açıldığında içindekinin 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki lav silahı olduğu görüldü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de zırhlı araçla gelerek iş yeri ve lav silahlarının bulunduğu yerde kapsamlı çalışma yaptı. Olayla ilgili birkaç kişinin ifadesine başvurulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.