Avcılar'da lav silahı bulundu

Kaynak: DHA / İHA
Avcılar'da lav silahı bulundu

Avcılar'da temizlik yapılan bir binanın bodrumunda çuval içerisinde tek atımlık iki lav silahı bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması çin 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı. Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı.

aw305128-01.jpg

Çuval açıldığında içindekinin 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki lav silahı olduğu görüldü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

aw305128-06.jpg

Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de zırhlı araçla gelerek iş yeri ve lav silahlarının bulunduğu yerde kapsamlı çalışma yaptı. Olayla ilgili birkaç kişinin ifadesine başvurulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Son Haberler
TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor
TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor
Djokovic formunun sırrını açıkladı
Djokovic formunun sırrını açıkladı
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç riskini yükseltiyor
Avcılar'da lav silahı bulundu
Avcılar'da lav silahı bulundu
CHP’li Gürer’den gıda güvenilirliği çıkışı
CHP’li Gürer’den gıda güvenilirliği çıkışı