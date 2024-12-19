Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

İstanbul Avcılar’da semt pazarının kurulacağı alana park edilen cip, pazarcı esnafına zor anlar yaşattı. Tezgah kurulan alan park edilen cipin jantlarına halat bağlanarak çekilip yerinden kaldırıldı.

Merkez Mahallesi'nde her hafta pazar günü kurulan semt pazarına tezgah açmaya gelen Ali Aktaş kendisine tahsis edilen alana bir cipin park edildiğini gördü.

Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

Avcılar Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının aracın sahibine ulaşamamasının ardından pazarcıların salladığı cipin arka lastiklerine tahta parçaları konuldu.

Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

Jantlarına halat bağlanan cipin, başka bir pazarcının aracına bağlanarak çekilmesinin ardından pazarcı Aktaş, tezgahını açabildi.

Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

Cip nedeniyle tezgahını açamayan Ali Aktaş, "Belgeli yerimize her hafta böyle araba çekiyorlar. Tezgah açamıyoruz, mağdur oluyoruz. Telefon numarası da bırakmıyorlar, sahibini bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

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