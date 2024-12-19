Avcılar’da pazar yerinde bırakılan cip. esnafa zor anlar yaşattı

Merkez Mahallesi'nde her hafta pazar günü kurulan semt pazarına tezgah açmaya gelen Ali Aktaş kendisine tahsis edilen alana bir cipin park edildiğini gördü.

Avcılar Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının aracın sahibine ulaşamamasının ardından pazarcıların salladığı cipin arka lastiklerine tahta parçaları konuldu.

Jantlarına halat bağlanan cipin, başka bir pazarcının aracına bağlanarak çekilmesinin ardından pazarcı Aktaş, tezgahını açabildi.

Cip nedeniyle tezgahını açamayan Ali Aktaş, "Belgeli yerimize her hafta böyle araba çekiyorlar. Tezgah açamıyoruz, mağdur oluyoruz. Telefon numarası da bırakmıyorlar, sahibini bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.