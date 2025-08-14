Avcılar'da polis ve itfaiye alarma geçti! İntihar sandılar gerçek farklı çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatı katında bir kadının intihar girişimi ihbarı üzerine giden polisi ve itfaiye alarma geçirdi. Ağlar şekilde bulunan kadının dramı yürekleri sızlattı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede bulunan bir kadının ağladığını fark etti. Çatı katının kenarına kadar gelen kadının yaşamına son vermek istediğini düşünen mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Fas uyruklu olduğu öğrenilen kadın, kendisine seslenen ve atlamaktan vazgeçmesi telkininde bulunanlara, yabancı dilde ne dediklerini anlamadığını söyledi.

FAS UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce dairenin kapısını çaldı. Kapı defalarca çalınmasına rağmen açılmayınca sepetli itfaiye merdiveniyle çatı katına ulaşıldı. Polis ve 1 itfaiye eri dördüncü kattaki daireye ulaştıktan sonra, kadının dışında dairede 1 erkek bulunduğunu da tespit etti. Ekipler, kadının yaşamına son vere düşüncesi olmadığını belirledi.

Kimlik tespitinin ardından kadının yurda kaçak yollardan girdiği ve kimliksiz olduğu tespit edildi. Evde bulunan erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürüldü. Fas uyruklu kadının sınır dışı edildiği öğrenildi. Dairede bulunan erkek ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

