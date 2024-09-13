Avcılar’da sahilde erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Avcılar’da sahilde erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sahilde vuran bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 civarında Ambarlı Mahallesi, İskele Caddesi sahilinde meydana geldi.

Vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir cesedin fark ederek durumunu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk inceleme sonucunda cesedin 37 yaşındaki Ufuk Avşar'a ait olduğu belirlendi. Avşar'ın cep telefonunda ve kimliği bulundu.

Polisin ceset üzerinde herhangi bir darp veya kesici aletin izi tespit edilmedi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Avşar'ın cenazesi otopsi için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Avşar'ın ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Bu trajik olay, çevrede büyük bir üzüntüye yol açarken, güvenlik güçlerinin olayların aydınlatılması için sürdürülüyor.

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