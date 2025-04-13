Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Vefaspor-Ayazmaspor maçının ardından Avcılar Atatürk Stadyumu'nda çıkan kavgada cam kapı kırıldı, polis müdahale etti. Taraftarlar arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda 12 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. Stadyumda oynanan klasman maçını Vefaspor 62'nci dakikada Oğuzhan Türkmen'in attığı golle 1-0 kazandı.

Zaman zaman gergin geçen karşılaşmanın ardından Ayazmaspor taraftarları stadyumdan çıkıp otobüslerine binecekleri sırada Vefaspor taraftarlarıyla tartıştı. Neden çıktığı bilinmeyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Taraftarlar tribünlerin bulunduğu bölüme girmeye çalıştı. Bu sırada taraftarlardan bazıları cam kapıyı kırdı. Polis ekipleri müdahale ettiği taraftarları dağıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı

Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı

Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı

Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı

Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı

Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı

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