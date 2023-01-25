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Avlanma cezası 250 bin lira olan yaban keçisi öldürüldü

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçisi, kaçak avcılarca vurularak öldürüldü.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 03:00
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Avlanma cezası 250 bin lira olan yaban keçisi öldürüldü

Avlanma cezası 250 bin lira olan yaban keçisi öldürüldü
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Olay, Pülümür ilçesi kırsal Hasangazi Köyü yakınlarındaki Karor Deresi mevkiinde meydana geldi.

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile Korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından tüfekle vuruldu.

Yol kenarında hareketsiz şekilde yatan keçiyi gören doğa fotoğrafçısının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, öldürülmesi halinde 250 bin lira para cezasının olduğu olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, dağ keçisinin üzerinde kurşun izlerinin olduğu belirlendi.

Yakın bir zamanda vurulduğu tespit edilen olayla ilgili, kaçak avcıların yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. (AA)

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