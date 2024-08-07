AVM otoparkındaki oto yıkamacı ortalığı birbirine kattı! Genç kadın aracını görünce şok yaşadı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında daha önce eşi benzerine az rastlanılacak bir olay yaşandı.

Sosyal medya platformu X'te yayın yapan 'Antalya Hakkında' adlı hesaptan yayınlanan görüntülerde; iddialara göre, bir kadın, aracını yıkatmak üzere AVM otoparkındaki oto yıkamacıya gitti. Aracını teslim eden geç kadın, 15 dakika sonra geri döndüğünde büyük şok yaşadı.

OTO YIKAMACI ARABAYI ÇARPTI İDDİASI

Araç sahibi, otomobilini yıkatması için teslim ettiği oto yıkama çalışanının, otoparkta hız sınırını aştığı ve diğer bir araçla çarpışarak savrulduğu ve kaza yaptığı iddia edildi. Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle diğer aracın ise iki başka araca daha çarptığı öne sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin olayla ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi.