AVM'de başörtülü kadına çirkin saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
AVM'de başörtülü kadına çirkin saldırı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir AVM'de kahve almak için sıra bekleyen başörtülü iki kız kardeş, bir müşteri tarafından çirkin bir saldırıya uğradı. Saldırgan, kadının başörtüsünü çıkararak küfürler savurdu.

Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'de geçtiğimiz meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Nursena A. ve kardeşi Aysima A., zincir kahve dükkanından yaklaşık 15 dakika boyunca kahve almak için beklediği esnada, kendilerinden sonra gelen Çağla H. erkek arkadaşı Abdurrahman G.’nin siparişlerini önce aldı.

Durumdan rahatsız olan kız kardeşler, çalışanı bu konuda uyarınca olanlar oldu.

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KOŞARAK KIZ KARDEŞLERE SALDIRDI. BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇEKEREK KÜFÜR ETTİ

Kafe çalışanının uyarıldığını duyan Çağla H.’nin, Aysima A.'yı "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" diyerek bağırınca, Aysima A., Çağla H.'ye kendisiyle muhatap olmadığını tepkisini baristaya gösterdiğini ifade etti. Baristada sırayı karıştığını söyleyince Çağla H. siparişini alarak erkek arkadaşıyla dışarıya çıkarken, bir süre sonra öfkelenen Çağla H., koşarak yanlarına geldiği kız kardeşlere saldırdı.

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Aysima A.'nın başörtüsünü tutan Çağla H. "kapalı o..." diyerek küfretti. Hakaretle de yetinmeyen Çağla H. Akbay'ın başörtüsünü de açıp saldırmaya devam edince ortalık karıştı. Çağla H.'nin erkek arkadaşının ve çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Çağla H. uzaklaşırken, Aysima A. ise koltuğa oturup ağladı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALDI

Olaydan sonra kız kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı timler, AVM'den uzaklaşan Çağla H.‘yi gözaltına alınırken, kadının, kız kardeşlerden şikayetçi olması üzerine Çağla H,, Aysima A. ve Nursena A. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadelerinde de birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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