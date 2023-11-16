Avokado yaprağı çayının yararları neler

Avokado yaprağı çayı denediniz mi? Avokado çayı nasıl yapılır? Avokado yaprağı çayı faydaları nelerdir biliyor musunuz? İşte o soruların yanıtları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Avokado yaprağı çayının yararları neler

Avokado, yeşil gövdeli ve sarı etli eşsiz bir lezzettir. “Tereyağı meyvesi” olarak da bilinir. Alanya'dan gelen avokadonun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Sadece meyvesi değil, yaprakları da faydalı birçok bileşik içeriyor. Peki,

AVOKADO YAPRAĞI

Avokado yaprağı, protein ve lif bakımından zengindir. Aynı zamanda magnezyum, sodyum, manganez, kalsiyum, demir, çinko, potasyum, çinko, selenyum ve fosfor gibi yararlı mineraller de içerir. Avokado yapraklarının sağlık faydalarından yararlanmak için pratik olarak “avokado yaprağı çayı” formunda tüketebilirsiniz.

Peki, avokado yaprağı çayı nasıl yapılır? Bir bardak avokado yaprağı çayı için 3 bardak su içinde 8 adet avokado yaprağını kaynatarak, süzün. Talebe göre çaya bal ve tatlandırıcı eklenebilir. Günde iki kez bu çayı tüketmeniz, birçok faydası için yeterli olacaktır.

FAYDALARI NELERDİR?

Avokado yaprakları, bazı ülkelerde yemeklerde bile kullanılıyor. Ancak yaprakları genellikle çay olarak tüketiliyor. Avokado yaprağı; flavonoidler, polifenoller, terpenler ve serotonin bakımından zengindir. Bu bileşiklerin sağlık için birçok yararı bulunuyor.

Bir bardak avokado yaprağı çayı, 380 PPM flavonoid içerir. Flavonoidler; güçlü antioksidandır. Doğal anti-inflamatuar olarak bilinen bu bileşik, kanser ve kalp hastalığı riskini azaltır. Böbrek fonksiyonlarına yardımcı olduğu da biliniyor.

Polifenoller; avokado yaprağı ekstresinde bulunan birçok besin maddesinden biridir. Bu bileşik, kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü ve kan basıncını düşürme özelliği vardır. Ayrıca, bağışıklık sistemini korur ve gut hastalığına karşı etkilidir. Avokado yaprağı çayı; terpenler bakımından da zengindir. Bu bileşik; anti-viral, antienflamatuar ve bronkodilatör özelliklerle karakterizedir. Dinçlik veren terpenlerin bağırsak fonksiyonunu geliştirme, hafızayı ve genel ruh halini destekleme özeliği vardır..

Avokado yaprağı çayında bulunan önemli bileşiklerden serotonin, uyku düzensizlikleri için olumlu etkiler bırakır. Araştırmalar, serotonin seviyelerinin ruh hali ve davranış üzerinde etkisi olabileceğini gösteriyor. Stresi ve anksiyeteyi azalttığı da biliniyor.

Diğer yararları şöyle:

Avokado yapraklarının sağlığa şaşırtıcı yararları var. Bunlardan bazıları şunlardır;

İdrar sökücü işlev görür. Yapraklar kersetin maddesi içerir. Bu madde metabolizmayı çalıştırarak zararlı atıkların idrarla atılmasını sağlar.

Avokado yapraklarının içeriğindeki limonen maddesinin kolesterol seviyesini düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Bel ve sırt ağrısı çekiyorsanız avokado yaprağı çayı deneyebilirsiniz.

Bir fincan avokado yaprağı çayının migrene karşı etkili olabileceği belirtiliyor.
Avokado yaprakları, mide ülseri ile mücadelede güçlü bir etkiye sahiptir. Gastrit ve şişkinlik problemlerini hafifletir.

Böbrek taşını yok etme ve böbreğin daha iyi çalışması gibi olumlu etkilere sahiptir.

Hipertansiyonu azaltmak ve kardiyovasküler sistemi normalleştirmek için düzenli olarak avokado yaprağı çayı tüketebilirsiniz.

Avokado yaprakları, antiepileptik veya antiseizasyon ilaçları olarak da bilinen konvülsiyon önleyici ajan içerir. Bu tür bir ilaç, genellikle epilepsi tedavisinde kullanılır ve hastalık riskini azaltır.

Akciğerdeki hava geçişini doğrudan etkileyebilecek ve astım krizini iyileştirebilecek “pinen” adı verilen bir madde içerir.

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