Uzun yıllardır sadece iç kısmı tüketilen avokadonun dış kabuğunun, bilimsel araştırmalar sonucunda önemli bir sağlık kaynağı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan son çalışmalar, avokado kabuğunun içerdiği biyoaktif bileşikler açısından, meyvenin etli kısmını dahi geride bıraktığını gösterdi.

BİLİM İNSANLARI AVOKADO KABUĞUNDAKİ ŞAŞIRTICI GÜCÜ KEŞFETTİ

Uzmanlar, avokado kabuğunun yüksek oranda polifenoller, flavonoidler ve proantosiyanidinler gibi güçlü antioksidanları barındırdığını ifade etti.

Araştırmalar, kabuğun kuru halinin, taze meyve kabuğuna göre çok daha yoğun bir fenolik içeriğe sahip olduğunu gösterdi.

Florida Üniversitesi’nden Gıda Bilimi uzmanı Dr. Susan Jones, kabuğun içerdiği bu bileşiklerin hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak anti-aging (yaşlanma karşıtı) bir etki sunduğunu belirtti.

Dr. Jones, "Avokado kabuğu özleri üzerinde yaptığımız çalışmalar, önemli bir antioksidan güce sahip olduğunu açıkça gösterdi" ifadesini kullandı.

İngiltere'deki saygın tıp doktoru ve sağlık yayıncısı Prof. Dr. Michael Mosley de, avokado kabuğunun içerdiği bileşenlere dikkat çekti.

Dr. Mosley, kabuğun, cilt sağlığını destekleyici ve iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahip olduğunu, bu yönüyle dermatoloji ve gıda sanayii için büyük bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

ANTİ-İNFLAMATUAR VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLER MASADA

Yapılan detaylı araştırmalar, avokado kabuğu özlerinin sadece güçlü bir antioksidan olmakla kalmadığını, aynı zamanda dikkate değer anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) ve antimikrobiyal özellikler de sergilediğini ortaya koydu.

Pharmaceutical Research Journal dergisinde yayımlanan bir çalışmada, avokado kabuğu ekstresinden hazırlanan bir jel formülasyonunun cilde derinlemesine nüfuz ederek cilt hidrasyonunu ve elastikiyetini artırdığı gözlemlendi. Çalışmayı yürüten bilim insanları, kabuğun bu özelliği sayesinde foto-yaşlanmaya karşı koruyucu bir bileşen olarak kullanılabileceğini bildirdi.

Kabuğun içerdiği yüksek lif oranı da sindirim sistemi sağlığı için önemli bir avantaj sağlıyor.

BİYOYARARLANIM AÇISINDAN YENİ BİR DÖNEM

Uzmanlar, yıllardır atık olarak görülen bu kısmın, besin takviyeleri, fonksiyonel gıdalar, hatta kozmetik ürünlerinin yeni bir bileşeni olarak kullanılması yönünde çağrıda bulundu.

Bilim camiası, kabuğun sağlık endüstrisi için düşük maliyetli ve yüksek katma değerli bir hammadde kaynağı haline gelme potansiyeli taşıdığı konusunda fikir birliğine vardı.