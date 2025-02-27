Avrupa basını TFF'nin Mourinho'ya cezasını duyurdu

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Avrupa basını TFF'nin Mourinho'ya cezasını duyurdu

Galatasaray maçının ardından sözleriyle gündeme oturan Jose Mourinho için Avrupa basını TFF cezasını yazdı.

Süper Lig'in 25.haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor.

Maçın ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

4 MAÇ CEZA İDDİASI

Bu sözlerin ardından Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle PFDK'ya sevk edildi. İtalyan basınından Repubblica haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Jose Mourinho'ya ifadeleri ve hakeme hakaret nedeniyle 4 maç men cezası verdi

- Galatasaray yedek kulübesine: "Maymunlar gibi zıplıyorlar" dediği için 2 maç.

- Dördüncü hakeme: "Sen hakem olsaydın, tam bir felaket olurdu" dediği için 2 maç.

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