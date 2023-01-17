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Avrupa Birliği'nden depo ülke kararı

Avrupa Birliği (AB), nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere Finlandiya'da ilaç ve tıbbi malzeme stoklamaya karar verdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:34
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Avrupa Birliği tehditlere karşı o ülkede ilaç ve tıbbi malzemeler bulunduracak

Avrupa Birliği'nden depo ülke kararı
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Avrupa Birliği (AB), nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditler gibi acil durumlarda kullanılmak üzere Finlandiya'da ilaç ve tıbbi cihaz gibi malzemeler depolayacak.

AB Komisyonu, bu amaçla AB'nin kuracağı ilk rezerv niteliği taşıyan tesis için 242 milyon avro ödenek ayırdı.

Finlandiya'daki tesiste nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırılara karşı malzemeler, aşılar ve antidotlar, kritik tıbbi teçhizat, cihaz, araç ve gereçler, sahada kullanılacak her türlü malzeme bulundurulacak.

TESİSTE GÖREV YAPACAK KİŞİLER EĞİTİLECEK

AB'nin finansmanı sadece bunlar için değil, tesiste görev yapacak kişilerin eğitiminde de kullanılacak.

Acil durum olduğunda Finlandiya'daki rezervden AB ülkelerinin yanı sıra AB'nin Sivil Koruma Mekanizmasına katılan ülkeler ile komşu ülkelere yardım gönderilebilecek.

Finlandiya'daki stok, acil durumlar geliştiğinde birçok ülkede kullanılabilecek. (AA)

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