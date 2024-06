Avrupa Birliği tescilli Antakya künefesinin sırrı bu peynirde

Tuzsuz ve kolay eriyebilir özelliğiyle bu özel peynir, künefenin lezzetini zirveye taşımaktadır.

Hatay, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliğiyle olduğu kadar mutfak lezzetleriyle de dikkat çeken bir şehirdir. Antakya künefesi, bu zenginliğin en tatlı örneklerinden biridir. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan bu tatlı, özellikle künefeye özgü peynirle damaklarda unutulmaz bir tat bırakmaktadır.

Künefe peyniri, tatlının içinde kolayca eriyebilmesi ve tuzsuz olması için özel olarak üretilir. Elifnur Güneş, künefe peynirinin üretim sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"Burada künefelik peynir üretimi yapılıyor. Her peynirle künefe yapılmaz. Daha lezzetli olması için pH ve asitlik oranının uygun olması gerekiyor. Günlük yaklaşık 1 ton künefe peyniri üretiyoruz. Bu peynirin 4 derecelik dolapta 10 günlük raf ömrü var. Peynirin mayalanması, dinlenmiş olması, asitliği, sünmesi ve tuzsuz olması lazım. Peynirin içerisinde süt ve maya dışında hiçbir şey yok, o şekilde tuzsuz oluyor. Türkiye'nin her yerine strafor koliyle muhafaza ederek gönderim yapıyoruz. Peynirin kilosu şu an 150 TL'dir."

Künefe ustası Yusuf Karakuş ise künefe peynirinin tuzsuz olmasının önemini vurguluyor:

"Künefenin özellikle ham maddesi peynirdir. Tuzsuz olması çok önemli ve peyniri de her yerde bulamazsınız. Bu peynir sadece künefeye has olarak üretiliyor. Peynirin özellikle künefenin içinde sünmesi lazım, eğer sünmezse künefe olmaz. Bazı kişiler kaşar peyniri koyuyor. Kaşar peynirinde tuz oranı var, o künefeyi bozar."