Avrupa Birliği'nden Enerji Şartı Anlaşması kararı

AB'den Enerji Şartı Anlaşması kararı

AB Konseyi, AB'nin dönem başkanı olan Belçika'nın, Birlik adına anlaşmadan çıkış için resmi bir bildirimde bulunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, AB'nin anlaşmadan çekilme sürecinin son adımının atıldığı ve bildirimin ardından bir yıl sonra AB'nin anlaşmadan tamamen ayrılmış olacağı belirtildi.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, üye ülkeler arasında siyasi bir uzlaşıya varıldığını ve AB ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun (Euratom) bir yıl içinde anlaşmadan çıkacağını ifade etti.

1994 yılında imzalanan ve 1998'de yürürlüğe giren Enerji Şartı Anlaşması, enerji sektöründeki uluslararası yatırımları korumayı amaçlıyor ve fosil yakıtlar da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara geniş haklar ve hukuki güvence sağlıyor. Şu anda 50 ülke, AB ve Euratom tarafından onaylanan bu anlaşma, son zamanlarda sıkça tartışma konusu oluyor.

Anlaşma, başlangıçta enerji sektöründeki yatırımları teşvik etmek amacıyla tasarlanmış olup, enerji şirketlerine, yatırımlarını olumsuz etkileyen politikalar nedeniyle ülkelere dava açma hakkı veriyor. Özellikle fosil yakıt yatırımlarını koruma konusunda kullanılması, birçok ülkede eleştirilere neden olmuştur. Anlaşma, AB ülkelerinin ayrılmaları durumunda bile mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl süreyle koruyacak bir sonlandırma hükmü içeriyor.

2016 yılında İtalya'nın ayrıldığı anlaşmadan, Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkelerin de çekilmesi bekleniyordu.

AB Komisyonu, iklim endişeleri nedeniyle geçtiğimiz yıl, üye ülkelerin, AB ve Euratom'un anlaşmadan koordineli bir şekilde çekilmesini önermişti. Avrupa Parlamentosu, bu yılın nisan ayında çıkışı onayladı ve üye ülkeler de mayıs ayında bu kararı destekledi.