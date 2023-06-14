Avrupa Birliği’nden güzel karar: Schengen'de yeni dönem

AB Konseyi ve AP, vizelerin dijital hale dönüştürülmesi konusundaki yeni yasa tasarısı üzerinde uzlaşıya vardı. Buna göre yeni başvurular internet üzerinden de yapılabilecek.

Avrupa Birliği’nden güzel karar: Schengen'de yeni dönem

Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranının artması son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, Schengen vizelerinin dijital hale dönüştürülmesi konusundaki yeni yasa tasarısı üzerinde uzlaştı.

Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

SCHENGEN BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evraklar, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılabilecek.

Başvuru sahiplerine çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziken gitmek zorunda kalacak.

UYGULAMANIN BAŞLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Schengen vizesinin dijitalleşmesiyle maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. AB, aynı zamanda bu sayede Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanmasından sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak, yayımlanmasından 20 gün sonra da yürürlüğe girecek.

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