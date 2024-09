'Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya kuduruyor' Karadenizli vatandaşın eğitim sistemine isyanı viral oldu

Zaman zaman sosyal medya üzerinden ülke sorunlara parmak basan Emre Yazar bu kez eğitim sisteminin son halini eleştirdi.

Türkiye'de hiç Hollandalı, İngiliz Fransız öğrenci gördünüz mü? diye soran Emre Yazar, Suriyelilerin Afrikalı öğrencilerin dolu olduğu sınıfları kastederek Türkiye'nin Avrupa'nın Hababam Sınıfı haline getirildiğini savundu.

Emre Yazar şu sözler ile isyan etti:

Yine Avrupa'dan birincilik geldi. Organize suçlarda Avrupa birinciymişiz. Şu an Avrupa bizi kıskanıyor, hele Almanya kuduruyor, çatlıyor.

Eğitimde en gerilerdeyiz. Bir ülkede eğitim sistemi bozuksa, eğitim sistemi yoksa o ülkede organize suç vardı, gasp, cinayete vardır, illegal ne varsa o vardır.

Son 10-15 yılda eğitim sistemi allak bullak oldu. Okullar başlamış hala daha okullarda temizlik görevlileri belli değil, sınıflar pislik içinde... İŞKUR'dan 3 günlüğüne eleman alacaklarmış, sadece sağlık sigortaları olacakmış, tasarruf edeceklermiş. İtibardan tasarruf olur ama eğitimden asla tasarruf olmaz. Eğitimden tasarruf olursa aha böyle olur işte...

AVRUPA'NIN HABABAM SINIFI HALİNE GELDİK

Biz Avrupa'nın Hababam Sınıfıyız. Hiç Hollanda Fransa'dan İngiltere'den öğrenci gelip Türkiye'de okuduğunu görüyor musunuz? Suriye, Bangladeş, Afrika... Avrupa'nın Hababam Sınıfı olduk.

Bütün bakanların bürokratların çoluğu çocuğu Amerika'da okuyor. Türkiye'de eğitim sistemi üniversiteler iyi ise niye Türkiye'de okumuyorlar. Hani yerliydiler, hani milliydiler?

Her ile üniversite açtık, her ilçeye yüksek okul açtık diyorlar. Bu üniversitelerde sizin çoluğunuzu çocuğunuza yer yok mu?

Her ile üniversite açtınız, sürü ile mezun var, iş yok. Piyasada çırak yok usta yok, tamirci yok. Ben üniversite okumuşum o işe etmem bu işi etmem diyorlar.