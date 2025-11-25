Saat 11.30 itibarıyla Avrupa’da Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artışla 564,2 puanda, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.277 puanda ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.560 puanda işlem görüyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 7.982 puanda, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 42.332 puanda ilerlerken, İspanya’da IBEX 35 endeksi yatay kalarak 15.990 puanda seyrediyor.Küresel piyasalarda Fed yetkililerinin açıklamaları, bankanın aralıkta faiz indirimi olasılığını güçlendirerek risk iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in telefon görüşmesi, ABD-Çin ilişkilerinde iyimserliği pekiştirdi. ABD ve Ukrayna arasındaki barış planı müzakereleri, Rusya-Ukrayna gerilimini hafifletebileceği umuduyla piyasaları etkilerken, bu süreç Avrupa’da da dikkatle takip ediliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Ukrayna barış planı görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde uzlaşma sağlandığını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi. Ülke ekonomisi yıllık bazda ise yüzde 0,3 büyüdü. Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları ekim ayında yıllık yüzde 5,8 artışla 916 bin 609 adede ulaştı.