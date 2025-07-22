Avrupa borsaları karışık seyrediyor (22 Temmuz 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 545,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.212 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.771 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 9.012 puanda seyrederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 40.189 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 14.042 puanda bulunuyor.

ABD ile AB arasındaki ticaret görüşmelerinden net bir sonuç çıkmaması bölgede risk iştahını negatif etkiliyor. Bu durum kendini şirket bilançolarında da gösterdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, yılın ilk yarısında 2,3 milyar avro zarar açıkladı.

Analistler, ticaret görüşmelerinin uzaması durumunda mevcut durumun daha da kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan İngiltere, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan 137 yeni yaptırım açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırımların Rusya'nın petrol gelirlerini kesintiye uğratacağını bildirdi.

Analistler, Rusya'ya ilişkin artan yaptırımların bölgedeki jeopolitik gerilimleri artırabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Asya borsaları karışık seyrediyor (22 Temmuz 2025)

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