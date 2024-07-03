Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı

Avrupa borsaları, Fransa ve İngiltere'deki seçimler öncesinde önemli kazanımlar elde ederek günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 artarak 514,67 puana ulaştı. Kamu hizmetleri şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,38, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise yüzde 1,62 değer kazanarak çoğu sektörün pozitif bölgede yer almasını sağladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artışla 8.171,12 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,16 yükselişle 18.274,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 artışla 7.632,08 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 artışla 33.844,9 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,45 artışla 1,079 seviyelerinden işlem gördü.

Hafta ortasında piyasaların odağında, Fransa ve İngiltere'deki seçimlerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen "ECB Merkez Bankacılığı Forumu"nda yaptığı açıklamalar yer aldı. Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine vurgu yaparak, beklenmedik bir zayıflamanın politika tepkisi gerektirebileceğini belirtti.

Analistler, Powell'ın iş gücü piyasası ile ilgili yorumlarının ve ilk faiz indiriminin gecikmesi risklerine işaret eden açıklamalarının, yatırımcıların Fed'in eylül ayında faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiğini belirtti.

İngiltere'de genel seçimler 4 Temmuz'da yapılacak. Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından gidilen erken genel seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da düzenlenecek.

Analistler, Fransa'daki parlamento seçimlerinin ikinci turuna ilişkin belirsizliklerin ve yaz aylarında olası bir mevsimsel piyasa zayıflığının, pay piyasalarının yön arayışını sürdürdüğünü ve fiyat hareketlerinin daha düzensiz hale geldiğini ifade etti.

Şirket haberlerinde, Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri, İtalyan hükümetinden 20 milyar avroluk sipariş beklentisinin ardından yüzde 4,82 değer kazandı. İtalyan savunma sanayisi firması Leonardo'nun hisseleri, İtalya'nın kara kuvvetlerini güçlendirmek için Rheinmetall ile ortak şirket kuracağına dair haberlerin ardından yüzde 3,85 arttı. Avrupa Birliği (AB), Alman hava yolu firması Lufthansa'nın İtalyan ITA'nın hisselerinin bir kısmını satın almasına onay vermesinin ardından Lufthansa hisseleri yüzde 3,10 değer kazandı. Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, lojistik firması DB Schenker ile olan satış görüşmelerinden çekildiğini açıkladıktan sonra hisselerinde yaklaşık yüzde 4'lük bir artış yaşandı.