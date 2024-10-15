Avrupa borsaları yükselişte

Avrupa borsaları, Salı günü iki haftanın en yüksek seviyelerinde işlem gördü. STOXX 50 endeksi %0,2, STOXX 600 endeksi ise %0,3 artış gösterdi. Yatırımcılar, şirketlerin çeyrek dönem sonuçlarını yakından takip ediyor. Telekom sektörü, bu dönemde en iyi performans gösteren sektörlerden biri olarak öne çıktı. Ericsson’un hisseleri, üçüncü çeyrek kazançlarının tahminleri aşması ve AT&T Inc. ile yapılan anlaşmanın olumlu etkileri sayesinde %7,7 oranında yükseldi. Nokia ve Deutsche Telekom hisseleri de sırasıyla %1,2 ve %1,1 oranında değer kazandı.

Öte yandan, lüks tüketim malları devi LVMH’nin hisseleri, üçüncü çeyrek gelir raporu öncesinde %0,9 oranında düşüş yaşadı. Enerji hisseleri ise düşen petrol fiyatlarının etkisiyle baskı altında kaldı. TotalEnergies %4, Repsol %2 ve Eni %1,8 oranında değer kaybetti.

EURO STOXX 50 endeksi, Avro Bölgesi’ndeki 12 ülkede faaliyet gösteren 50 büyük şirketin performansını izleyen önemli bir borsa endeksidir. Bu ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya yer alıyor.

Bu gelişmeler ışığında, Avrupa borsaları genel olarak pozitif bir seyir izlerken, sektör bazında farklılıklar dikkat çekiyor. Telekom sektörü güçlü performansıyla öne çıkarken, enerji sektörü düşen petrol fiyatlarının etkisiyle gerileme yaşadı. Yatırımcılar, şirketlerin çeyrek dönem sonuçlarını ve gelecekteki ekonomik göstergeleri yakından izlemeye devam ediyor.