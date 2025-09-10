Avrupa borsaları yükselişte: Faiz indirimi beklentisi neleri değiştirecek? (10 Eylül 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 554,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.830 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.264 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 42.120 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 artışla 15.151 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.775 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atadı. Analistler, yeni başbakan atanmasının siyasi riskleri kısa süreliğine de olsa azalttığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

