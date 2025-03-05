Avrupa borsalarında pozitif seyir devam ediyor (5 Mart 2025)

Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1 artışla 556,84 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2 değer kazanarak 22.844,58 puana, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise yüzde 1 artışla 8.812,33 puana çıktı. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 38.265 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 2 kazançla 13.286,44 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 primle 8.168,96 puanda işlem görüyor.

Avrupa borsalarındaki alış ağırlıklı seyrin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve AB'ye yönelik ilave gümrük vergileri ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmelerin etkisi bulunuyor. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD'yi yaklaşımını gözden geçirmeye ve daha işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüm geliştirmeye çağırdı.

Almanya'da ise, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı yatırımları için 500 milyar avroluk bir fon kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Bugün, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklanacak, ABD'de ise Fed’in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.