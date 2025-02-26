Avrupa borsalarında pozitif seyir: Hangi endeksler yükseldi? (26 Şubat 2025)

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir hakim. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,5 artışla 557,1 puanda; Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,9 yükselerek 22.595,16 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,6 artışla 8.720,8 puana çıktı.

İtalya'da MIB 30 endeksi, yüzde 0,5 artışla 38.913 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi, yüzde 0,4 primle 13.178,45 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,8 kazançla 8.112,28 puandan işlem görmekte.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları nedeniyle belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, dikkatler dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia’nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Avrupa borsalarında pozitif bir görünüm ön plana çıkarken, yatırımcılar savunma harcamalarının artırılmasına yönelik açıklamalara odaklandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan savunma harcamalarının Avrupa'da daha yüksek maliyetler ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu ay yaptığı açıklamada AB üyesi ülkelerin ortak harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3’ünün üzerine çıkması gerektiğini ifade etti. İngiltere, savunma harcamalarını 2027 yılına kadar GSYH'nin yüzde 2,5’ine çıkarma taahhüdünde bulunmuş ve bu harcamaların denizaşırı yardımlardan yapılacak kesintilerle finanse edileceği kaydedildi.

Almanya’daki siyasi gelişmeler de takip edilirken, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetinin kurulması için görüşmelerin yoğunlaştırılacağını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayı Gfk tüketici güven endeksi eksi 24,7 ile beklentilerin altında kaldı. ABD’de ise mortgage başvuruları, inşaat izinleri ve yeni konut satışları gibi veriler takip edilecek.