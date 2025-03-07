Avrupa borsalarında satış baskısı: Düşüş devam ediyor

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,5 düşüşle 553,12 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 azalarak 23.027 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybederek 8.631 puana düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalarak 38.462 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 13.139 puan, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 1,12 düşüşle 8.101 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Avrupa borsalarındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerin piyasalarda baskı yaratmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün üç ana politika faizini 25 baz puan düşürerek mevduat faizini yüzde 2,75'ten 2,50'ye, refinansman faizini yüzde 2,65'e ve marjinal borçlanma faizini yüzde 2,90'a çekti. Bu indirim, ECB'nin 2016'dan bu yana gerçekleştirdiği altıncı faiz indirimi oldu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde imalat sanayisinin ekonomik büyümenin önünde engel oluşturduğunu, ancak iş gücü piyasasının sağlam olduğunu ve işsizlik oranının düşük kaldığını belirtti. Lagarde, ticaret gerilimlerinin büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve ekonomik risklerin aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Ayrıca, daha fazla savunma ve altyapı yatırımlarının büyümeyi artırabileceği gibi enflasyonu da yükseltebileceğini ifade etti.

Almanya'da ise Ocak ayında fabrika siparişleri aylık yüzde 7 azalarak beklentilerin oldukça üzerinde bir gerileme gösterdi. Bugün ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam verisi ve Avro Bölgesi'ndeki büyüme verileri takip edilecek.