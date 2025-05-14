Avrupa borsalarında yükseliş: ABD-Çin anlaşması piyasaları coşturdu! (14 Mayıs 2025)

Avrupa borsaları, ABD ile Çin’in ek gümrük vergilerini geçici olarak düşürme anlaşmasının oluşturduğu olumlu havayla, Fransa dışında yükseliş gösteriyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artarak 545,52 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 8.609,31 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 40.168 puana ulaştı.

İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 13.822,14 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.866,58 puanda seyrederken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 23.671,50 puana çıktı.

Avrupa borsaları, ABD-Çin anlaşması ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitebileceğine dair umutlarla, Fransa hariç olumlu bir seyir izliyor; bugün Almanya’daki enflasyon verileri yakından izleniyor.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, bazı büyük para birimlerinin dolarla rekabet edeceğini, ancak doların küresel liderliğini sürdüreceğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan veriler, Almanya’da nisan ayı TÜFE’nin aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,1 arttığını gösterdi.

Analistler, Almanya’daki enflasyon verileri ile ABD’deki mortgage başvurularının bugün takip edileceğini ifade etti.

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