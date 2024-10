Avrupa futbolunda bir yıldız doğuyor: 16 yaşında öyle bir gol attı ki

16 yaşındaki Jiří Maxim Panoš, Perşembe günü Pilsen futbol takımının Ludogorets’e karşı oynadığı Avrupa Ligi maçında teknik direktör Miroslav Koubek’in güvenini yeniden kazandı. İlk 11’de yer alan genç yetenek, maça hiç çekinmeden daldı ve bazı yerlerde rakip oyunculara karşı kelimenin tam anlamıyla istediğini yaptı. Ancak, düelloyu bitirememiş olması büyük bir şanssızlıktı.

Futbol kamuoyu Panoš’un ismini ilk kez duymuyor ve kesinlikle son kez de duymayacak. Ağustos ayında Avrupa Ligi ön eleme turunda Kryvbas’a karşı yirmi metreden harika bir şut atarak herkesi etkiledi. O zamanlar 16 yıl, sekiz ay ve yirmi dört günlüktü ve Avrupa kupalarında şimdiye kadarki en genç Çek golcü oldu.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI

Teknik direktör Miroslav Koubek, Panoš’u yalnızca České Budějovice takımının başlangıç kadrosuna dahil etti. Bunun dışında ya 19. takımda ve üçüncü ligde yedek olarak oynadı ya da küçük sağlık sorunları nedeniyle formasından uzak kaldı.

Perşembe günü, yetenekli hücum oyuncusu bir şans yakaladı ve bunu mükemmel bir şekilde değerlendirdi. 4. dakikada aynı hat üzerindeki rakiplerinden sıyrılarak takımını kontra atağa akldırdı. 48. dakikada ise topla hareketlendi ve sol ayağından çıkan harika bir şutla meşin yuvarlağı rakip fileleriyle buluşturdu.

16 year old Jiri Panos for Viktoria Plzen with a screamer. ????⚽ https://t.co/d5ZLlubkcv pic.twitter.com/vpnCeTio3D