Avrupa futbolunda bir yıldız doğuyor: 16 yaşında öyle bir gol attı ki

16 yaşındaki Jiří Maxim Panoš, Perşembe günü Pilsen futbol takımının Ludogorets’e karşı oynadığı Avrupa Ligi maçında teknik direktör Miroslav Koubek’in güvenini yeniden kazandı. İlk 11’de yer alan genç yetenek, maça hiç çekinmeden daldı ve bazı yerlerde rakip oyunculara karşı kelimenin tam anlamıyla istediğini yaptı. Ancak, düelloyu bitirememiş olması büyük bir şanssızlıktı.

Futbol kamuoyu Panoš’un ismini ilk kez duymuyor ve kesinlikle son kez de duymayacak. Ağustos ayında Avrupa Ligi ön eleme turunda Kryvbas’a karşı yirmi metreden harika bir şut atarak herkesi etkiledi. O zamanlar 16 yıl, sekiz ay ve yirmi dört günlüktü ve Avrupa kupalarında şimdiye kadarki en genç Çek golcü oldu.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI

Teknik direktör Miroslav Koubek, Panoš’u yalnızca České Budějovice takımının başlangıç kadrosuna dahil etti. Bunun dışında ya 19. takımda ve üçüncü ligde yedek olarak oynadı ya da küçük sağlık sorunları nedeniyle formasından uzak kaldı.

Perşembe günü, yetenekli hücum oyuncusu bir şans yakaladı ve bunu mükemmel bir şekilde değerlendirdi. 4. dakikada aynı hat üzerindeki rakiplerinden sıyrılarak takımını kontra atağa akldırdı. 48. dakikada ise topla hareketlendi ve sol ayağından çıkan harika bir şutla meşin yuvarlağı rakip fileleriyle buluşturdu.

16 year old Jiri Panos for Viktoria Plzen with a screamer. ????⚽ https://t.co/d5ZLlubkcv pic.twitter.com/vpnCeTio3D — The Maroon Report (@TheMaroonReport) August 8, 2024

Kaptan Lukáš Kalvach maç sonu verdiği demeçte “Onun neler yapabileceğini biliyoruz. İlk yarıda sahanın en iyilerindendi. Çok güzel bir oyun ortaya koydu. 11'de başladığı tüm maçlarda olduğu gibi hepimizi mest etti. Teknik olarak donanımlı olduğunu ve topa hızlı hakim olduğunu biliyoruz. Geleceğe damga vuracak bir oyuncu” diye konuştu.

Genç yıldız yeşil sahada slalomlarına devam ederken rakip tekmesiyle sakatlandı. Bir süre saha dışında tedavi görse de yerini Daniel Vašulín’e bırakmak zorunda kaldı.

Teknik direktör Koubek maç sonu basın toplantısında “Ciddi bir şey yok. Maçtan önce baldır kaslarında biraz sorun vardı. Darbeden sonra ağrıları tekrarladı. Biz de tedbiren oyundan aldık" dedi.