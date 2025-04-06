ABD'nin yeni vergileri Nijerya ekonomisinde endişe yarattı

Nijerya, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan yeni gümrük tarifelerinin ülkenin petrol ve petrol dışı ihracatları üzerindeki olumsuz etkilerini kabul etti. Bu kararın, Nijerya'nın ticaret ilişkilerini bozabileceği ve ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatabileceği belirtiliyor.

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YENİ TARİFELER NİJERYA’NIN İHRACATINI ZORLAŞTIRABİLİR

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Jumoke Oduwole, Pazar günü yaptığı açıklamada, bu tarife kararının Nijerya mallarının rekabetçiliğini zayıflatacağına dikkat çekti. Özellikle piyasa erişimi ve fiyat rekabetine dayalı sektörlerin olumsuz etkileneceğini belirten Oduwole, Nijerya'nın ABD'ye yaptığı yıllık ihracatın 5 ila 6 milyar dolar arasında değiştiğini söyledi.

Oduwole, Nijerya'nın ABD'ye yaptığı ihracatın büyük bir kısmının (%90’dan fazla) ham petrol, mineral yakıtlar, yağlar ve gaz ürünleri olduğunu belirtti. İkinci sırada ise gübreler ve üre gibi ürünlerin yer aldığını, bunların toplam ihracatın %2-3’ünü oluşturduğunu açıkladı.

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ABD'DEKİ KÜÇÜK İŞLETMELER ZORLUĞA GİREBİLİR

Bakan, daha küçük ölçekli işletmelerin, özellikle AGOA (Afrika Büyüme ve Fırsatlar Yasası) muafiyetlerine dayanan KOBİ'lerin, yeni gümrük tarifelerinin etkisiyle daha da zor durumda kalacaklarını belirtti. Bu işletmelerin maliyet artışları ve belirsiz alıcı taahhütleri nedeniyle pazar erişiminin daha da zorlaşacağı öngörülüyor.

Oduwole, "Bu gelişme, Nijerya'nın, kaliteli ürünler ve küresel standartlara uygunluk sağlama konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Ayrıca, ürün izlenebilirliğini artırarak küresel pazarlara girişimizi kolaylaştırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

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TRUMP’IN KARARI GLOBAL TİCARET DÜZENİNİ SARSIYOR

Trump’ın bu kararının, dünya ticaretindeki serbestleşme yaklaşımından bir sapma olduğunu belirten uzmanlar, ABD’ye yapılan ihracat üzerinde ciddi etkiler yaratacağını öngörüyor. Global ticaret uzmanları, bu kararın dünyadaki serbest ticaret anlayışına karşı bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.

Ekonomik uzmanlar, Trump’ın aldığı bu kararların, ürün ve hizmet fiyatlarını artırarak tüketicilerin yaşam standartlarını düşüreceğini, üretim faaliyetlerini yavaşlatacağını, uluslararası ticareti engelleyeceğini ve sonunda Nijerya'nın ABD'deki petrol talebini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

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YÜKSELEN GÜMRÜK VERGİLERİ VE TİCARETE ETKİLERİ

ABD'nin uyguladığı yeni vergi oranı, bazı dış ihracatlarda %50'ye kadar çıkabilecek seviyelere ulaşacak. Bu, Nijerya'nın önemli ihracat kalemlerinin fiyatlarını arttıracak ve bu da uluslararası ticarette zorluklar yaratacak. Küresel ticaret uzmanları, bu politikanın yalnızca Nijerya'yı değil, tüm gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Nijerya, bununla birlikte, dış ticaretin çeşitlendirilmesi ve petrol dışı ürünlerin ön plana çıkarılması için daha güçlü adımlar atmayı planlıyor.