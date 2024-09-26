Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye tahmini

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye tahmini

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,7 seviyesinde korudu. Banka, Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmelerin olduğunu da belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin 'Bölgesel Ekonomik Beklentiler' raporu yayımlandı. Banka, Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahmini yüzde 2,7'de sabit kaldı.

GELECEK YILIN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3

EBRD Türkiye'nin gelecek yıl beklentisini de duyurdu. Buna göre büyümeyi hızlandırıcı güçlerin tekrar dengelemesi halinde artış yüzde 3'e çıkabileceği belirtildi.

EBRD bölgelerindeki büyüme ise yüzde 2,8 tahmininde bulunuldu. Gelecek yıl bü rakamın yüzde 3,5'e olacağını öngörüldü. .

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Haziran'da Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listesinden çıkarmasının yatırımcının güveninin artırmasını sağladığı ifade edildi.

2,5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

EBRD, Türkiye'ye geçen yıl 2,5 milyar euroluk rekor bir yatırım yapmıştı. Bunun da yarısından fazlasını yeşil geçişe destkekleyen projelere ayrılmıştı.

Son Haberler
Biden'ın yemeğine katılacaktı... Erdoğan’dan ABD’de dikkat çeken hamle!
Biden'ın yemeğine katılacaktı... Erdoğan’dan ABD’de dikkat çeken hamle!
Kastamonu'da mantardan zehirlenenler hastaneye kaldırıldı
Mantardan zehirlenenler hastaneye kaldırıldı
Bakım merkezinde dehşet görüntüler. Bakanlık müdahale etti. Avukat skandal açıklama yaptı
Bakım merkezinde dehşet görüntüler. Bakanlık müdahale etti. Avukat skandal açıklama yaptı
Devletin deposuna giren fareler, 41 dizüstü bilgisayar, 9 tablet, 2 Iphone, 7 televizyon götürmüş
Devletin deposuna giren fareler, 41 dizüstü bilgisayar, 9 tablet, 2 Iphone, 7 televizyon götürmüş
Bahar depresyonu belirtilerine dikkat
Bu belirtiler varsa depresyonda olabilirsiniz!