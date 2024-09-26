Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye tahmini

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin 'Bölgesel Ekonomik Beklentiler' raporu yayımlandı. Banka, Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahmini yüzde 2,7'de sabit kaldı.

GELECEK YILIN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3

EBRD Türkiye'nin gelecek yıl beklentisini de duyurdu. Buna göre büyümeyi hızlandırıcı güçlerin tekrar dengelemesi halinde artış yüzde 3'e çıkabileceği belirtildi.

EBRD bölgelerindeki büyüme ise yüzde 2,8 tahmininde bulunuldu. Gelecek yıl bü rakamın yüzde 3,5'e olacağını öngörüldü. .

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Haziran'da Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listesinden çıkarmasının yatırımcının güveninin artırmasını sağladığı ifade edildi.

2,5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

EBRD, Türkiye'ye geçen yıl 2,5 milyar euroluk rekor bir yatırım yapmıştı. Bunun da yarısından fazlasını yeşil geçişe destkekleyen projelere ayrılmıştı.