Avrupa kahve ithalatına 10 milyar eurodan fazla harcadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl 10,6 milyar euroluk kahve ithalatı gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla üye 27 ülkenin 2023 yılı kahve ithalatına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler, geçen yıl toplam 2,7 milyon tonluk kahve ithalatına toplam 10,6 milyar avro ödeme yaptı.

AB'nin kahve ithalatında ilk sırayı 922 bin tonla Brezilya aldı. Brezilya'yı, 652 bin tonla Vietnam, 206 bin tonla Uganda, 169 bin tonla Honduras, 118 bin tonla Hindistan, 113 bin tonla Kolombiya, 83 bin tonla Peru ve 68 bin tonla Endonezya izledi.

Bu dönemde, Almanya 911 bin ton, İtalya 625 bin ton, Belçika 278 bin ton, İspanya 249 bin ton ve Fransa 184 bin ton kahve ithal etti.

Diğer yandan, AB ülkeleri 2023'te toplam değeri 13 milyar avro olan 2,3 milyon ton kavrulmuş kahve üretimi yaptı.