Avrupa kulüpleri Berkan için sıraya girdi

Fransız ekibi Nantes ve İtalyan ekibi Genoa, Okan Buruk'un planlarında yer almadığı bilinen Berkan Kutlu için ilk tekliflerini yaptılar.

Avrupa kulüpleri Berkan için sıraya girdi

Son şampiyon Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yeri olmadığı bilinen Berkan Kutlu için Fransız ve İtalyan kulüpleri yarışa girdi.

EN YÜKSEK TEKLİF 5.5 MİLYON EURO
Yakup Çınar’ın haberine göre, Ligue 1 ekibi Nantes Berkan Kutlu için 5.5 milyon Euro değerinde bir teklif yaparken Serie A ekibi Genoa yıldız futbolcu için 5 milyon Euro’luk teklifini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

SON KARARI OKAN BURUK VERECEK
Galatasaray’da bulduğu süreden memnun olmayan Berkan Kutlu’nun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk’un vereceği belirtildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 28 maça çıkan Berkan Kutlu bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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