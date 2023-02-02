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Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımına devam kararı

Avrupa Merkez Bankası ECB üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:15
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Avrupa Merkez Bankası ECB üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımına devam kararı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3'e, mevduat faizinin yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,25'e yükseltildiği kaydedildi.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekti.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan ve aralıkta 50 baz puan artırmıştı.

Faiz artırımı beklentiler doğrultusunda

Para piyasaları, çoğunlukla 50 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, enerji fiyatlarındaki son düşüşe rağmen enflasyonun yüksek kalacağı endişesinin bir işareti olarak ECB faiz oranlarını artırması dikkati çekti.

ECB'nin faiz artırım hamlesi, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bugün erken saatlerde yaptığı 50 baz puanlık ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün yaptığı 25 baz puanlık artışının ardından geldi.

ECB, aldığı yüksek ikinci faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 8,5 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, daha fazla faiz artışının da masada olduğuna işaret etti.

ECB karar metninde, enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranlarını kademeli ve ciddi şekilde artırmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, “Banka Yönetim Konseyi, martta yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli.” denildi.

Açıklamada, faiz oranların enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyede tutulacağı belirtilerek, planlandığı gibi mart ayından sonra bilançonun küçültülmeye başlanacağı kaydedildi.


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