Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin 'mevcut koşullar içinde' yeniden başlatılamayacağı belirtilen ve Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği 2022 yılı raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye raporu 18'e karşı 434 oyla kabul edilirken 152 çekimser oy çıktı.

Hazırlanan raporda, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki düğümlerin çözülmesi çağrısında bulunulurken, “AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunması” gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda, “Türkiye'deki hükümet yön değiştirmezse Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci bu şartlarda başlayamaz” denildi.

DIŞİŞLERİ’NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun 2022 Türkiye Raporu’na sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye karanı niteliğinde olan 2022 Yılı Türkiye Raporu, 13 Eylül 2023 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımın bir yansımasıdır.

“AKIL DIŞI BULUYORUZ”

Bu rapor, maalesef AP üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem AB’ye hem bölgemize yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da göstermektedir.

Türkiye AB ilişkilerinin yeniden canlanılması için bir fırsat penceresinin açıldığı, kıtamızın istikrarı ve güvenliği açısından böylesi kritik bir dönemde, AP’nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz.

Ayrıca AP’nin rapora dahil ettiği Ege. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

“YENİ VE DİNAMİK BİR DÜZENLEME...”

Önümüzdeki süreçle, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ülkemizin vize serbestisi diyaloğunun hızla tamamlanması AB ile ortak hedefimizdir. Bu konularda atacağımız karşılıklı adımlar, Türkiye-AB ilişkilerimi ve kanlım sürecimizi yeni ve dinamik bir düzleme taşıyacaktır.

Ülkemiz, güvenlik, enerji, iklim değişikliği, göç, ticaret sapması ve ekonomik güçlükler başta olmak üzere mevcut tüm sınamalar karşısında AB’yi küresel güç haline getirecek potansiyele sahiptir.

Bu gerçeğin tespiti, bazı çevrelerin günlük çıkarlarına teslim olmayan vizyoner bir bakış açısıyla mümkündür.

2024 yılı AP seçimleri sonrasında oluşacak yeni Parlamentonun tarafsız, rasyonel ve yapıcı bakış açısıyla hareket edeceğini ümit ediyoruz.”

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