Atletizm Şampiyonasında yarışacak milli sporcular açıklandı

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 20 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
FEDERASYON AÇIKLADI
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, tamamen yenilenen Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, bugüne dek toplam 8 madalya kazanılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihin en iyi sonucunu almak için mücadele vereceklerini belirtip, İstanbul'daki organizasyonda tüm atletlerin büyük bir motivasyonla yarışacaklarını kaydetti.
Ay-yıldızlı ekibin şampiyona kadrosu şöyle:
ERKEKLER
60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan.
60 metre engelli: Mikdat Sevler.
Yüksek atlama: Enes Talha Şenses.
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma.
Üç adım atlama: Batuhan Çakır.
Gülle atma: Alperen Karahan.
4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir.
KADINLAR
800 metre: Tuğba Toptaş.
1500 metre: Şilan Ayyıldız.
3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal.
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan.
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz.