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Atletizm Şampiyonasında yarışacak milli sporcular açıklandı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek sporcuların listesini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:01
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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında yarışacaklar belli oldu

Atletizm Şampiyonasında yarışacak milli sporcular açıklandı
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İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 20 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

FEDERASYON AÇIKLADI
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, tamamen yenilenen Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, bugüne dek toplam 8 madalya kazanılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihin en iyi sonucunu almak için mücadele vereceklerini belirtip, İstanbul'daki organizasyonda tüm atletlerin büyük bir motivasyonla yarışacaklarını kaydetti.

Ay-yıldızlı ekibin şampiyona kadrosu şöyle:

ERKEKLER
60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan.
60 metre engelli: Mikdat Sevler.
Yüksek atlama: Enes Talha Şenses.
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma.
Üç adım atlama: Batuhan Çakır.
Gülle atma: Alperen Karahan.
4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir.

KADINLAR
800 metre: Tuğba Toptaş.
1500 metre: Şilan Ayyıldız.
3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal.
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan.
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz.

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