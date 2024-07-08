Avrupa Şampiyonası tehlikede

2028 Avrupa Şampiyonası Birleşik Krallık ve İrlanda'da gerçekleştirilecek; Belfast'ta olacak. Ancak Kuzey İrlanda'nın başkentindeki sahanın turnuvanın başlamasına kadar zamanında tamamlanıp tamamlanamayacağı konusunda şüpheler bulunuyor.

İNŞA EDİLECEK

İngiltere'nin yeni Kuzey İrlanda Bakanı Hillary Benn, Belfast'a yaptığı ziyarette Casement Park stadyumunun mutlaka inşa edileceğini söyledi. Hızla artan maliyetler nedeniyle programın belirsiz olduğu aktarıldı.

BELFAST'TA 5 MAÇ OYNANACAK

Kuzey İrlanda'nın başkentindeki Casement Park, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Gal futbolu ve fırlatma gibi İrlanda sporlarının yapıldığı bir mekan olarak inşa edildi. Stadyum giderek bakıma muhtaç hale geldi ve yıllardır yeni bir bina için planlar yapıldı. İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlanda'nın 2028 Avrupa Şampiyonası için verdiği başarılı teklifte, Kuzey İrlanda milli takımının ana sahası Windsor Park'a tercih verildi. Belfast'ta beş maçın oynanması planlanıyor.

''EN ACİL KONU''

Benn, stadyum inşaatının masasındaki "muhtemelen en acil konu" olduğunu söyledi. Ancak henüz finansman sağlanamadı. Bakan, "Havuzda belli bir miktar olsa da ek maliyetleri karşılamaya yetmiyor" dedi. Şu anda bir takvim veremedi.

BÜTÇE YÜKSELTİLDİ

Orijinal bütçe yaklaşık 77 milyon pound (şu anda 90,8 milyon euro) civarındaydı.

Basında çıkan haberlere göre bu meblağ şu anda 308 milyon liraya yükseldi.