Avrupa Şampiyonası'nda kimin şampiyon olacağı belli oldu. Sonuna kadar izleyin

Düzenleme: Aytunç Akın
Avrupa Şampiyonası'nda kimin şampiyon olacağı belli oldu. Sonuna kadar izleyin

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dolayısıyla çekilen bir video, sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) dün oynanan Almanya-İskoçya maçı ile başladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında sürecek.

Türkiye, turnuvada gruptaki ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile, ikinci maçını 22 Haziran'da Portekiz ile, üçüncü ve son maçını 26 Haziran'da Çekya ile yapacak.

EURO 2024 ile ilgili yayınlanan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

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TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU!
EURO 2024'e katılan her ülkenin bayrağı, oyuncak arabalara takıldı.

Daha sonrasında bir koşu bandının üzerine koyulan arabalar yarıştırıldı.

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En son kalanın şampiyon olacağı yarış nefes kesti.

Tüm arabalar tek tek düşerken, Türkiye ile Avusturya finale kaldı.

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Avusturya'yı düşüren Türkiye, yarışı şampiyon tamamladı.

Bu video binlerce kez izlenirken, 'soluksuz izledim' tarzında yorumlar yapıldı.

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