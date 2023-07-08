Avrupa Şampiyonası'nda Merve Tuncel altın madalya kazandı

Milli yüzücülerden, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın 2 bronz madalya geldi.

Avrupa Şampiyonası'nda Merve Tuncel altın madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel altın, Kuzey Tunçelli ile 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı da bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya aldı.

Böylece milli yüzücü Merve Tuncel şampiyonadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.

Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
(AA)

Öne Çıkanlar
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Son Haberler
Yunan bakandan Türkiye'ye "zeytin dalı" açıklaması Dünya
Yunan bakandan Türkiye'ye "zeytin dalı" açıklaması
AFAD'dan sağanak yağış uyarısı. İlleri tek tek saydılar Güncel
AFAD'dan sağanak yağış uyarısı. İlleri tek tek saydılar
İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere Avrupa Şampiyonu oldu Spor
İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere Avrupa Şampiyonu oldu
G.Saray'ın çok gizli transferi ortaya çıktı. Erden Timur İstanbul'a getirerek Florya'yı gezdirdi Spor
G.Saray'ın çok gizli transferi ortaya çıktı. Erden Timur İstanbul'a getirerek Florya'yı gezdirdi
Şiddetli fırtına ve yağmur yüzünden dereler taştı, Şile-Ağva sular altında Güncel
Şiddetli fırtına ve yağmur yüzünden dereler taştı, Şile-Ağva sular altında
CHP’li Gürer: Seçimden önce pembe tablo çizen AKP seçimden sonra vatandaşın canına okuyor Ekonomi
CHP’li Gürer: Seçimden önce pembe tablo çizen AKP seçimden sonra vatandaşın canına okuyor
Ozan Tufan'dan flaş transfer açıklaması. Hull City'den ayrılacak mı Spor
Ozan Tufan'dan flaş transfer açıklaması. Hull City'den ayrılacak mı