Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kiloda altın madalya kazanan Trabzonsporlu milli sporcu Havvanur Kethüda, çiçeklerle karşılandı.

Çekya’nın Ostrava kentinde 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Havvanur Kethüda, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

Finalde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko’yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Kethüda, memleketi Trabzon’da ailesi, sevenleri ve spor camiası tarafından karşılandı.

Trabzon Havalimanı’nda karşılanan Havvanur Kethüda, "Yurt dışında İstiklal Marşımızı beşinci kez okuttuğum için mutluyum. U23 ve büyüklerde hem Türkiye hem de Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

"YENİLGİSİZ İLERİLİYORUZ"

Havvanur Kethüda’nın antrenörü Muhammet Çat ise 4 ay zorlu bir kamp süreci geçirdiklerini anlattı.

"4 aydır ailemizden ve sevdiklerimizden uzakta kamptaydık. Zor bir kamp süreci geçirdik" diyen Çat, "Havvanur’un omzu da sakatlandı. Yarışmaya gittiğimizde kilosunda Polonya, Azerbaycan, Ukrayna gibi iyi rakipleri vardı. Onlar Havvanur’un rakibi olamayacak kadar alt klasman boksörlerdi. Sonuçlarda bunu gösterdi. Havvanur üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya Şampiyonu da oldu. Şu ana kadar yenilgisiz ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Final maçı bitene kadar büyük bir stres yaşadıklarını dile getiren Muhammet Çat, "Maçı alıp İstiklal Marşı’nı okuttuktan sonra bu stres ortadan kalktı. Orada Havvanur ile kolbastı oynamayı eksik etmedik. Trabzon'umuzu dünyanın her yerinde tanıtabilmek için kolbastı oynadık. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın kendisiyle de görüşeceğiz" dedi.