Avrupa Seks Şampiyonası bu adreste yayınlanacak

2016 yılında kurulan ve 3000’e yakın üyesi bulunan İsveç Seks Federasyonu, ilk büyük turnuvasına hazırlanıyor.

45 DAKİKALIK PERFORMANSLAR PUANLANACAK

8 Haziran'da başlayacak organizasyon için 20 ülkeden başvurular kabul edilirken, 45 dakikalık performanslarda katılımcılar 16 disiplinde puanlanacaklar.

Ön sevişme, seks pozisyonlarında yaratıcılık, dayanıklılık, orgazm sayısı gibi alanlarda performansı değerlendirilecek olan katılımcılar jüri ve seyirciler tarafından puanlanacak.

BU ADRESTEN YAYINLANACAK

45 dakikalık performanslarda oylama ilk turlarda seyirci ağırlıklı, finalde jüri ağırlıklı olacak. Açıklamalara göre turnuvaya 20 ülkeden katılımcılar başvurmuş durumda. Katılımcı listesi ise açıklanmış değil.

Performanslar, Türkiye’de yasaklı olan www.livesexhouse.com adresinden yayınlanacak. Haftalar sürmesi beklenen organizasyonda günlük performans süresi 6 saat olarak belirlendi.