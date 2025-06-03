Avrupa siyasetini derinden sarsan istifa!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avrupa siyasetini derinden sarsan istifa!

Hollanda Başbakanı Dick Schoof görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Başbakan Dick Schoof görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Schoof, mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Muhalefet partilerinden erken seçim çağrıları gelmeye başladı. Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) lideri Henri Bontenbal, "iki yıl deney ve siyasi kaostan sonra" yeni seçimlerin "en iyi seçenek" olduğunu belirterek, "daha fazla huzur, temizlik ve düzenle düzgün bir hükümet." çağrısında bulundu.

Demokratlar 66 (D66) lideri Rob Jetten ise koalisyonun dağılmasına "şaşırmadığını" vurgulayarak, "Bugün olmasaydı, herkes önümüzdeki haftalarda bekliyordu" diye konuştu. Jetten, diğer koalisyon ortaklarının, Wilders tarafından "rehin alındığını" iddia etti.

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