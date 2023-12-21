Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den tepki geldi: Katılmayacağız!

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den tepki geldi: Katılmayacağız!
Yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi için Türkiye'den ilk açıklamayı yapan kulüp Başakşehir oldu.

Avrupa Adalet Divanı; "FIFA ve UEFA’nın Avrupa Süper Ligi gibi yeni kulüpler arası futbol projelerini önceden onaylarına tabi kılan ve kulüpler ile oyuncuların bu müsabakalarda oynamalarını yasaklayan kuralları hukuka aykırıdır” açıklamasının ardından, Avrupa Süper Ligi'nin önünde bir engel kalmamış oldu.
Türk takımlarının bu organizasyonda yer alıp almayacağı merak edilirken ilk açıklamayı RAMS Başakşehir yaptı.
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir; Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Başakşehir FK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak verdiği ve hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen kararı dikkate almaktadır. İstanbul Başakşehir FK olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için Avrupalı kulüp arkadaşlarımızla birlikte Avrupa Kulüpler Biriliği aracılığıyla çalışmaya %100 bağlıyız. Bu da ancak Avrupa Kulüpler Biriliği'nin UEFA ile sahip olduğu güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacaktır."

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