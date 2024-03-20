Avrupa tarihinin ilk siyahı başbakanı. Galler yeni başbakanını seçti

Galler’de Başbakan Mark Drakeford'un 5 yıllık görev süresinin dolmasından sonra d parlamentoda yeni başbakan seçilmesi için oylama gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucu 60 sandalyeli parlamentodan 27 oy alan 50 yaşındaki Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Avrupa’daki ilk siyahi başbakan olarak tarihe geçen Gething'in ismi, onay vermesi için İngiltere Kralı III. Charles’a gönderilecek. Kral Charles’ın onayından sonra Gething, yemin edecek ve kabinesini atamaya başlayacak.

"MİLLİYETİMİ SORGULAYACAKLAR YA DA İNKAR EDECEKLER"

Gething, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, Drakeford’a Galler için yaptıklarından dolayı teşekkür etti. Gething yaptığı açıklamada, "Bugün, iç karartıcı derecede tanıdık bir modelin ortaya çıkmasını da bekleyebiliriz: sosyal medyada taciz, kibar bir dille gizlenmiş ırkçı mecazlar. İnsanlar gerekçelerimi sorguluyor ve evet, hala milliyetimi sorgulayacak ya da inkar edecekler, diğerleri ise neden 'ırk kartını oynadığımı' sorguluyor. Bu insanlara bir kez daha söylüyorum, kendi kimliğiniz bir kez bile sorgulanmamış veya sizin geride kalmanıza neden olmadığında kimliğinizi umursamamak çok kolaydır” ifadelerini kullandı.