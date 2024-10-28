Avrupa transfer piyasası alev alev

Paris St-Germain ve Real Madrid, Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna katmak için yarışa girdi. Alexander-Arnold'un olası ayrılığı sonrası Liverpool, RB Salzburg’un sağ beki Amar Dedic ile ilgilenmeye başladı. Bu ilgi, transfer sürecinde Liverpool’un savunma hattında oluşabilecek boşlukları doldurma isteğini gösteriyor.

Wolves’in Ocak Ayındaki Hedefi Chakvetadze

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Ocak ayında kadrosunu güçlendirme hedefinde Giorgi Chakvetadze'yi ana transfer önceliği olarak belirledi. 25 yaşındaki Gürcü oyuncu, Wolves'un teknik direktörü Gary O'Neil’in yaratıcı oyun arayışına uygun bir aday olarak öne çıkıyor.

Real Madrid, Xabi Alonso ile Anlaşıyor Mu?

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso’yu getirme planları yapıyor. Bayer Leverkusen'in başında başarılı bir performans sergileyen Alonso, İspanyol devinin gelecek sezon için düşündüğü bir isim olarak dikkat çekiyor.

Spot: Paris St-Germain ve Real Madrid, Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold’u transfer etmek istiyor. Liverpool ise Alexander-Arnold’un yerini doldurmak amacıyla Salzburg’lu Amar Dedic’in durumunu sordu. Bu transfer hamleleri, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin kadrolarını güçlendirme çabalarını yansıtıyor.

Diğer Transfer Gelişmeleri

Eski İtalyan forvet Mario Balotelli, Genoa ile sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçecek. Atalanta'nın Nijeryalı forveti Ademola Lookman, West Ham’in radarında yer alıyor. Manchester City, Josko Gvardiol’a haftalık 150.000 sterlinlik yeni bir kontrat önerisi hazırlarken, Chelsea’nin Cole Palmer’ı ise kulübüne bağlılığını koruyor.

İtalya Serie A’da ise AC Milan, Liverpool'un kanat oyuncusu Federico Chiesa’ya kadrosunda yer açmayı planlıyor. Eski Almanya defans oyuncusu Mats Hummels ise Roma’dan ayrılabilir. Milan ayrıca orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'ın sözleşmesini uzatma girişimlerinde bulunuyor. Roma’da teknik direktör Ivan Juric’in geleceği sorgulanırken, Daniele de Rossi’nin geri dönmesi ihtimali gündeme geldi.